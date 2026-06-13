EUA afirmam ter abatido drones de Teerão que tinham como alvo navios em Ormuz

Os Estados Unidos afirmaram ter abatido hoje vários drones iranianos que tinham como alvo navios comerciais no estreito de Ormuz, apesar do otimismo demonstrado algumas horas antes pelos dois lados relativamente a um acordo de paz.

"O Irão lançou vários drones de ataque com o objetivo de atingir navios comerciais que transitavam pelo estreito de Ormuz", escreveu o Comando dos Estados Unidos para o Médio Oriente (Centcom) na rede social X.

"As forças dos Estados Unidos abateram-nos a todos nas últimas horas, e o tráfego marítimo no estreito continua fluido", acrescentou.

O incidente ocorre precisamente quando Teerão, o mediador paquistanês e Washington manifestam otimismo quanto à possibilidade de concluir um acordo para por fim à guerra na região, após semanas de duras negociações.

Mas as versões de um eventual compromisso apresentadas pelos meios de comunicação iranianos e por Washington apresentam diferenças significativas.

"Assim que as últimas etapas das nossas negociações estiverem concluídas, este acordo será assinado e anunciado", declarou na sexta-feira à noite o chefe da diplomacia iraniana, Abbas Araghchi, na televisão estatal.

"Isso poderá acontecer nos próximos dias. Estou otimista", referiu.

Araghchi afirmou que o projeto de acordo prevê o levantamento do bloqueio norte-americano aos portos iranianos e uma nova gestão do estreito de Ormuz.

"Enquanto não for concluído um acordo completo sobre todas as questões, não se poderá afirmar com certeza que foi encontrado um terreno comum com os Estados Unidos", disse hoje.

Também o primeiro-ministro do Paquistão, principal negociador no conflito, expressou esperança: "A paz nunca esteve tão próxima como hoje", afirmou Shehbaz Sharif.

Em Washington, um alto responsável, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP), estimou em "80 a 85%" a probabilidade de um acordo-quadro que dê início a um período de 60 dias de discussões técnicas, mas "não 100%".

"A linha de chegada ainda não foi ultrapassada", advertiu o alto responsável, que não quis ser identificado.