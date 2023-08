EUA. Alerta de atirador no Capitólio coloca polícia de sobreaviso

"Se se encontra dentro do edifício do Senado, todas as pessoas deverão abrigar-se onde estiverem, devido ao alerta de um possível atirador no local", referiram numa publicação fidundida pelas redes sociais.

Outra publicação revelou depois que a polícia iniciou buscas pelo alegado atirador, dentro e fora do Capitólio, apelando eventuais transeuntes a afastar-se da área.

Our officers are searching in and around the Senate Office Buildings in response to a concerning 911 call. Please stay away from the area as we are still investigating. We will continue to communicate with the public here. pic.twitter.com/vqCY0I7u8m