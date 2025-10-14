EUA alertam para ações coercivas da China após incidente com navio das Filipinas

"Os Estados Unidos condenam o embate e o uso de canhões de água por parte da China, em 12 de outubro, contra um navio do Gabinete de Pesca e Recursos Aquáticos das Filipinas, perto da ilha Thitu, no mar do Sul da China", declarou em comunicado o porta-voz adjunto do Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Pigott acusou Pequim de estar a intensificar ações "cada vez mais coercivas" no quadro das suas "amplas reivindicações territoriais e marítimas" nesta zona disputada, que envolve também outros países do sudeste asiático.

Estas ações perigosas continuam, segundo o responsável, "a minar a estabilidade regional" e "contradizem os compromissos anteriores de resolver as disputas de forma pacífica".

O porta-voz reiterou o apoio de Washington a Manila, afirmando que o Tratado de Defesa Mútua entre os dois países cobre qualquer ataque armado "contra as Forças Armadas, embarcações públicas ou aeronaves filipinas, incluindo as da Guarda Costeira, em qualquer ponto do mar do Sul da China".

A Guarda Costeira chinesa atribuiu a responsabilidade do incidente às Filipinas, afirmando que três embarcações de Manila se aproximaram de navios de patrulha chineses e que uma delas terá causado o embate.

As águas disputadas do mar do Sul da China são atravessadas por rotas comerciais cruciais e especialistas acreditam que os fundos marinhos poderão conter importantes reservas de petróleo e gás.

Pequim tem reiteradamente tomado medidas contra embarcações filipinas, acusando-as de entrarem em águas que reivindica como sendo território chinês.