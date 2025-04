EUA ameaçam "afastar-se" de negociações caso Rússia e Ucrânia não aceitem acordo de paz

, disse Vance aos jornalistas após visitar o mausoléu Taj Mahal, em Agra, no âmbito da viagem que está a fazer à Índia.Os Estados Unidos apresentaram “uma proposta muito explícita” de paz entre os dois países, segundo declarou Vance, que não pormenorizou.reafirmou o vice-presidente, que já tinha assumido esta posição anteriormente.Para Vance, Kiev e Moscovo deviam “depor as armas, encerrar a questão e dedicar-se à construção de uma melhor Rússia e de uma melhor Ucrânia”.Recorde-se que a Rússia anexou a península ucraniana da Crimeia em 2014, e as regiões de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia em setembro de 2022, cerca de sete meses depois de ter invadido o país vizinho.Trata-se um dos principais pontos de divergência, já que Washington estaria disposta a reconhecer o controlo russo sobre a Crimeia.Já esta quarta-feira, Zelensky apelou a um cessar-fogo “imediato, completo e incondicional” na Ucrânia.disse o líder ucraniano na plataforma Telegram, reiterando a posição transmitida nas véspera de que as conversações de paz só podem começar após o anúncio de um cessar-fogo.Entretanto,Na plataforma Truth Social, o presidente norte-americano sublinhou que o homólogo ucraniano "não tem as cartas na mão" e acusou-o de "prolongar as morte" ao recusar-se a reconhecer a soberania da Rússia sobre a península da Crimeia.