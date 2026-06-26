EUA anunciam acordo-quadro entre Líbano e Israel sem revelar conteúdo

"Temos o prazer de anunciar um acordo-quadro entre o Governo soberano do Líbano e o Governo de Israel, com a mediação e o apoio dos Estados Unidos", declarou Marco Rubio pouco antes da assinatura do entendimento.

No momento em que era revelado o acordo entre as delegações de Israel e do Líbano, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou que o exército do seu país permanecerá no sul do território libanês até que o grupo xiita Hezbollah, aliado do Irão, entregue as suas armas.