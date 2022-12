EUA anunciam "conquista científica marcante" numa experiência de fusão nuclear

Investigadores de um laboratório federal na Califórnia conseguiram produzir uma reação nuclear, pela primeira vez, com um ganho líquido de energia 50 por cento a mais do que o dedicado a gerar o processo atómico. Ou seja, obtiveram mais energia do que a que foi consumida. Este é um importante passo na produção de energia limpa, barata e quase ilimitada para acabar com a dependência dos combustíveis fósseis.