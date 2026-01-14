EUA anunciam que plano de paz para Gaza entra na segunda fase
O enviado especial do Presidente norte-americano anunciou hoje que o plano dos Estados Unidos para pôr fim à guerra na Faixa de Gaza entrou na segunda fase, centrada no desarmamento do movimento islamita Hamas.
"Estamos a anunciar o lançamento da segunda fase do plano de 20 pontos do Presidente para pôr fim ao conflito em Gaza", escreveu Steve Witkoff nas redes sociais.
O enviado especial norte-americano explicou que esta nova etapa marca a transição "de um cessar-fogo para a desmilitarização, governação tecnocrática e reconstrução" do território palestiniano, num anúncio feito pouco depois de ser divulgada a criação de um comité tecnocrático palestiniano encarregado de administrar a Faixa de Gaza.