EUA anunciam que plano de paz para Gaza entra na segunda fase

"Estamos a anunciar o lançamento da segunda fase do plano de 20 pontos do Presidente para pôr fim ao conflito em Gaza", escreveu Steve Witkoff nas redes sociais.

O enviado especial norte-americano explicou que esta nova etapa marca a transição "de um cessar-fogo para a desmilitarização, governação tecnocrática e reconstrução" do território palestiniano, num anúncio feito pouco depois de ser divulgada a criação de um comité tecnocrático palestiniano encarregado de administrar a Faixa de Gaza.