EUA anunciam queda de 94% das travessias irregulares em fevereiro

Trata-se também de uma queda de 71% em relação ao mês anterior, declarou o CBP, na quarta-feira, em comunicado.

"As apreensões da Patrulha de Fronteiras dos Estados Unidos (USBP) em todo o país foram, em média, cerca de 330 por dia em fevereiro, o primeiro mês completo desde que o presidente (Donald Trump) emitiu novas ordens executivas para proteger a fronteira. Este é o número médio nacional de apreensões mais baixo da história", ainda de acordo com o CBP.

O presidente dos EUA, Donald Trump, tinha anunciado recentemente uma redução drástica das passagens fronteiriças em fevereiro, o primeiro mês completo desde que tomou posse, e declarou o fim do que afirma ser uma invasão - a forma como habitualmente se refere à chegada de migrantes ao país.

"O presidente Trump e a secretária (de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kristi) Noem enviaram uma mensagem clara: se atravessarem a fronteira ilegalmente, serão deportados sem qualquer hipótese de tentarem de novo no dia seguinte ou nas próximas horas. Como resultado, os encontros do CBP com imigrantes indocumentados diminuíram drasticamente", disse o CBP.

As autoridades de imigração norte-americanas já tinham comunicado, no mês passado, uma redução de 85%, em termos homólogos, nas passagens da fronteira sul com o México durante os primeiros 11 dias do governo de Trump, que tomou posse a 20 de janeiro.

Além disso, entre meados de janeiro e o final de fevereiro, o CBP disse ter participado em operações estratégicas de aplicação da lei na Califórnia, no Arizona e no noroeste do Pacífico, durante as quais apreendeu "mais de 4.800 quilos de droga", principalmente cocaína e fentanil e, em menor escala, heroína, marijuana, anfetamina, cetamina e ecstasy.