EUA anunciam restabelecimento de relações diplomáticas com a Venezuela 

"Os Estados Unidos e as autoridades interinas venezuelanas concordaram em restabelecer as relações diplomáticas e consulares" para "facilitar os esforços conjuntos" em prol da recuperação económica e da reconciliação, afirmou a diplomacia norte-americana em comunicado, sem adiantar mais pormenores.

O anúncio tem lugar dois meses após a captura do ex-líder venezuelano, Nicolás Maduro, em Caracas por forças norte-americanas.