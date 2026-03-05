Mundo
EUA anunciam restabelecimento de relações diplomáticas com a Venezuela
Os Estados Unidos vão restabelecer as relações diplomáticas com a Venezuela, cortadas em 2019, anunciou o hoje Departamento de Estado norte-americano.
"Os Estados Unidos e as autoridades interinas venezuelanas concordaram em restabelecer as relações diplomáticas e consulares" para "facilitar os esforços conjuntos" em prol da recuperação económica e da reconciliação, afirmou a diplomacia norte-americana em comunicado, sem adiantar mais pormenores.
O anúncio tem lugar dois meses após a captura do ex-líder venezuelano, Nicolás Maduro, em Caracas por forças norte-americanas.
