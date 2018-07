EUA. Aprovado o primeiro medicamento contra a malária em 60 anos

RTP23 Jul, 2018, 13:52 / atualizado em 23 Jul, 2018, 14:11 | Mundo

Os cientistas descrevem a tafenoquina – medicamento contra a malária – como uma “conquista fenomenal”. A malária é transmitida por um parasita, o Plasmodium falciparum, uma das espécies do Plasmodium.



As crianças estão mais suscetíveis a serem infetadas, enquanto os adultos podem agir como “reservatório da doença”, vindo a despertar mais tarde o parasita. Por essa razão, a eliminação em todo o Mundo é difícil.



A FDA nos Estados Unidos aprovou o medicamento que pode expulsar o parasita escondido no fígado e que impede que seja contraído novamente. Segundo a BBC, alguns médicos estão preocupados com que as pessoas se sintam melhor passado alguns dias de tomarem a medicação, e depois deixem de tomar. Essa paragem pode fazer com que o parasita desperte mais tarde.



A malária é mais comum em países com climas tropicais. Apesar da aprovação da FDA, a agência federal alertou para os efeitos secundários. Por exemplo: pessoas com problemas de anemia não devem tomar o medicamento, pois pode tornar a anemia mais grave. O responsável recomenda que as pessoas sejam sujeitas a testes antes de serem medicadas – pode ser um problema para os países mais pobres onde a malária é mais comum.



De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 3,3 mil milhões de pessoas estão em risco de contrair malária durante a sua vida, mais concretamente nos países mais pobres. Estima-se que anualmente a doença supera os 500 milhões de casos, e é responsável por mais de um milhão de mortes por ano.







“A capacidade de expulsar o parasita do fígado com uma única dose de tafenoquina é uma conquista, e na minha opinião representa um dos avanços mais significativos no tratamento da malária nos últimos 60 anos", argumenta à BBC Ric Price, professor na Universidade de Oxford.



GSK – multinacional farmacêutica britânica – acredita que o medicamento pode contribuir para a erradicação da doença. “Juntamente com o nosso parceiro, Medicines for Malaria Venture, acreditamos que a tafenoquina vai ser um medicamento importante para os pacientes com malária e vai contribuir para a pesquisa e estudo contínuo para erradicar a doença", reforça.

A GSK fez uma parceria com a Medicines for Malaria Venture para reaproveitar a tafenoquina, que já existe desde 1970. Os testes realizados pela GSK mostraram que preveniram em cerca de 75% os pacientes com idade superior a seis meses. A empresa farmacêutica pretende solicitar a aprovação no Brasil, e depois nos países onde a malária é mais comum. Nos países mais pobres a medicação vai ser vendida a baixo custo.



A empresa continua a trabalhar na vacina para que seja encontrada uma fórmula efica. No entanto, até à sua comercialização os inseticidas e os mosquiteiros são a melhor prevenção.

Diagnóstico

