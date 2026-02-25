EUA aprovam até 44 lançamentos anuais do grande foguetão Starship a partir da Florida

A decisão, formalizada no Registo Federal após a conclusão da Declaração de Impacto Ambiental (EIS), autoriza as descolagens a partir do Complexo 39A do Centro Espacial Kennedy.

O documento autoriza até 44 lançamentos e um número equivalente de aterragens anuais do propulsor Super Heavy e da nave Starship, sujeitos a medidas de mitigação relativas a ruído, fauna, emissões e gestão do espaço aéreo.

A avaliação também contempla a construção e adaptação de infraestruturas no complexo 39A para apoiar as operações do sistema reutilizável.

Embora cada missão exija a sua licença específica, a decisão ambiental permite o volume anual de atividade solicitado pela empresa.

A SpaceX realizou até agora 11 voos de teste do seu sistema Starship-Super Heavy desde a sua base Starbase, no Texas, desde o primeiro em abril de 2023 até ao mais recente em outubro de 2025.

A empresa prevê realizar o décimo segundo lançamento em março no Texas, segundo Elon Musk, mas até agora não há uma data definida.

Para este teste, a SpaceX prevê que a Starship tente uma missão em orbita mais completa, com melhorias nos motores e no desempenho, além de testar manobras chave como o reinício no espaço, a abertura e fecho do portão da carga útil e um perfil de reentrada controlada.

Também se espera que continue os testes de recuperação do propulsor Super Heavy, incluindo a tentativa de captura com os braços da torre na base de lançamento, que já teve vários sucessos.