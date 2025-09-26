EUA aprovam venda à Alemanha de mísseis no valor de 1.000 milhões de euros

"A venda proposta aumentará a capacidade da Alemanha para lidar com ameaças atuais e futuras", afirmou a DSCA em comunicado.

Esta transação com um importante aliado da NATO "também apoiará a política externa dos Estados Unidos e os objetivos de segurança nacional", acrescentou a DSCA.

O Departamento de Estado norte-americano aprovou a venda de até 400 mísseis.

O Congresso tem ainda de dar aprovação, uma formalidade no caso da Alemanha, um país aliado.

O ministro do Interior alemão, Alexander Dobrindt, afirmou hoje no parlamento que a Europa está "numa corrida ao armamento" em termos de meios para se defender contra `drones` hostis, após a proliferação de incidentes em países NATO, em que a Rússia é a principal suspeita.

Com a chegada do conservador Friedrich Merz ao cargo de chanceler, a Alemanha pretende tornar-se a ponta de lança do rearmamento europeu, face à ameaça de Moscovo e perante um maior distanciamento norte-americano em relação à segurança europeia.

Em resposta à invasão russa em grande escala da Ucrânia, em fevereiro de 2022, a Alemanha lançou um programa para modernizar as Forças Armadas (Bundeswehr) e aumentar o papel do país na segurança europeia.

O programa prevê a criação de um fundo especial de 100 mil milhões de euros para financiar a modernização das Bundeswehr.

No âmbito da NATO, Berlim comprometeu-se a atingir consistentemente e até mesmo a ultrapassar a meta da NATO para despesas militares, de 2% do PIB, após décadas de baixos gastos em defesa.

Para permitir este aumento dos gastos militares, o governo de Merz acabou com o "travão da dívida" constitucional.

Um foco principal do programa é a substituição de equipamento obsoleto e o preenchimento de lacunas críticas nas capacidades militares, com aquisições significativas em todos os ramos das Bundeswehr.

Para a Força Aérea está prevista a compra de aviões de combate de última geração F-35A para substituir a frota de caças Tornado, além de mais aparelhos Eurofighter Typhoon.

O Exército será equipado com o carro de combate principal Leopard 2 A8, veículos blindados Boxer, entre outros.

Há também um foco na modernização e expansão dos sistemas de artilharia e de defesa antiaérea, como o Patriot e o IRIS-T.

A Marinha irá beneficiar da modernização da sua frota com novas fragatas e submarinos.

O programa enfatiza ainda a construção de stocks de munições e peças para melhorar a prontidão das forças existentes, a par da melhoria da cooperação europeia em matéria de defesa.

Embora uma parte significativa das despesas seja alocada a compras diretas, a Alemanha procura também reforçar a sua indústria de defesa e a cooperação com os parceiros europeus.