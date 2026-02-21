EUA ataca nova embarcação no Pacífico Leste por suspeitas de tráfico de droga

O ataque aconteceu na sexta-feira, de acordo com Comando Sul dos Estados Unidos que divulgou as imagens nas redes sociais.



Os EUA justificam este novo ataque no Pacífico alegando que a embarcação estava "envolvida em operações de tráfico de droga".

Segundo as mesmas autoridades, o barco "estava a navegar por rotas conhecidas de tráfico de droga no Pacífico Oriental e estava envolvido em operações de tráfico de droga".

Como tem sido frequente desde o início da campanha militar norte-americana contra o narcotráfico em setembro de 2025, o exército publicou um vídeo que mostra um barco a flutuar na água antes de se incendiar.

De acordo com dados oficiais, pelo menos 148 pessoas foram mortas em 43 ataques desde o início destas operações em setembro de 2025.

A administração norte-americana nunca apresentou provas sólidas que permitam afirmar que as embarcações visadas estavam efetivamente envolvidas em casos de tráfico de droga.

A legalidade das ações, que visam os cartéis que procuram fazer entrar droga em território dos Estados Unidos da América, suscita um aceso debate no mundo e na classe política norte-americana.

Parte da frota militar destacada desde setembro ainda se encontra na região, mas o porta-aviões USS Ford, que estava ali presente, foi entretanto enviado para o Médio Oriente.

C/Lusa