Mundo
Guerra no Médio Oriente
EUA atacaram dois petroleiros iranianos. Teerão ainda não respondeu proposta de paz
Os Estados Unidos atacaram dois petroleiros do Irão. Apesar disso, Donald Trump insiste que o cessar-fogo com Terão está em vigor.
O Pentágono explica que os dois petroleiros iranianos terão sido bombardeados quando tentavam furar o bloqueio imposto pela marinha norte-americana que impede que navios cheguem a portos iranianos.
O Irão também anunciou a apreensão de um petroleiro que estava perto do Estreito de Ormuz por ter violando dos interesses nacionais de Teerão.
Na rede social X o chefe da diplomacia do Irão afirma que os iranianos "nunca cedem à pressão" e que "a diplomacia é sempre a vítima".
O Irão reafirma-se determinado a defender a integridade territorial, a independência e a soberania nacional do país contra qualquer agressão.
O Irão ainda não respondeu à proposta de paz apresentada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos que essa resposta seja rápida e séria.
Teerão diz que os ataques norte-americanos a petroleiros com bandeira iraniana violam o cessar-fogo. O Irão garante que as Forças Armadas estão prontas para responder a qualquer ofensiva.
Catar quer EUA e Irão a negociar
O primeiro-ministro do Catar afirma que Estados Unidos e Irão têm mesmo de negociar. A tomada de posição terá sido transmitida em Washigton numa reunião com o vice-presidente americano.
Uma nota da diplomacia do Catar refere que o primeiro-ministro considera "imperativo envolver-se nos esforços de mediação em curso e responder às causas profundas da crise por meios pacíficos e diálogo"
O objetivo é um acordo global que assegure uma paz duradoura na região.
O Catar já serviu de intermediário dos Estados Unidos no Médio Oriente, nomeadamente para negociar com o Hamas um cessar-fogo com Israel em Gaza.
O Irão também anunciou a apreensão de um petroleiro que estava perto do Estreito de Ormuz por ter violando dos interesses nacionais de Teerão.
Na rede social X o chefe da diplomacia do Irão afirma que os iranianos "nunca cedem à pressão" e que "a diplomacia é sempre a vítima".
O Irão reafirma-se determinado a defender a integridade territorial, a independência e a soberania nacional do país contra qualquer agressão.
O Irão ainda não respondeu à proposta de paz apresentada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos que essa resposta seja rápida e séria.
Teerão diz que os ataques norte-americanos a petroleiros com bandeira iraniana violam o cessar-fogo. O Irão garante que as Forças Armadas estão prontas para responder a qualquer ofensiva.
Catar quer EUA e Irão a negociar
O primeiro-ministro do Catar afirma que Estados Unidos e Irão têm mesmo de negociar. A tomada de posição terá sido transmitida em Washigton numa reunião com o vice-presidente americano.
Uma nota da diplomacia do Catar refere que o primeiro-ministro considera "imperativo envolver-se nos esforços de mediação em curso e responder às causas profundas da crise por meios pacíficos e diálogo"
O objetivo é um acordo global que assegure uma paz duradoura na região.
O Catar já serviu de intermediário dos Estados Unidos no Médio Oriente, nomeadamente para negociar com o Hamas um cessar-fogo com Israel em Gaza.