EUA atacaram dois petroleiros iranianos. Teerão ainda não respondeu proposta de paz

O Pentágono explica que os dois petroleiros iranianos terão sido bombardeados quando tentavam furar o bloqueio imposto pela marinha norte-americana que impede que navios cheguem a portos iranianos.



O Irão também anunciou a apreensão de um petroleiro que estava perto do Estreito de Ormuz por ter violando dos interesses nacionais de Teerão.



Na rede social X o chefe da diplomacia do Irão afirma que os iranianos "nunca cedem à pressão" e que "a diplomacia é sempre a vítima".



O Irão reafirma-se determinado a defender a integridade territorial, a independência e a soberania nacional do país contra qualquer agressão.



O Irão ainda não respondeu à proposta de paz apresentada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos que essa resposta seja rápida e séria.



Teerão diz que os ataques norte-americanos a petroleiros com bandeira iraniana violam o cessar-fogo. O Irão garante que as Forças Armadas estão prontas para responder a qualquer ofensiva.

Catar quer EUA e Irão a negociar

O primeiro-ministro do Catar afirma que Estados Unidos e Irão têm mesmo de negociar. A tomada de posição terá sido transmitida em Washigton numa reunião com o vice-presidente americano.



Uma nota da diplomacia do Catar refere que o primeiro-ministro considera "imperativo envolver-se nos esforços de mediação em curso e responder às causas profundas da crise por meios pacíficos e diálogo"



O objetivo é um acordo global que assegure uma paz duradoura na região.



O Catar já serviu de intermediário dos Estados Unidos no Médio Oriente, nomeadamente para negociar com o Hamas um cessar-fogo com Israel em Gaza.





