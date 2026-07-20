EUA atacaram Irão pela nona noite consecutiva "em homenagem" aos soldados mortos

Petroleiros intercetados no Estreito de Ormuz

Esforços diplomáticos continuam

c/agências

O Comando Central das forças armadas dos EUA (CENTCOM) afirmou ter visado "centros de comando militares iranianos, instalações de defesa aérea e de vigilância costeira, meios marítimos, bases de lançamento de mísseis e drones e redes de comunicações" na nona ronda de ataques após a assinatura do memorando de entendimento de cessar-fogo, há um mês.Pelo menos uma pessoa morreu e várias outras ficaram feridas nos ataques aéreos norte-americanos realizados durante a noite no noroeste do Irão."Uma pessoa morreu e várias outras ficaram feridas num ataque terrorista e agressivo dos EUA numa zona a sudoeste de Tabriz", disse Majid Farshi, chefe da gestão de crises na província do Azerbaijão Oriental, citado pela agência de notícias oficial IRNA."Há poucos minutos, vários locais na cidade de Bushehr foram atingidos por projéteis disparados pelo inimigo norte-americano", disse o governador da cidade, Mohammad Mozaffari, citado pela IRNA.O Irão, por sua vez, disse ter respondido com um "ataque surpresa" na Síria e com outro ataque que visou aeronaves norte-americanas no aeroporto de Aqaba, na Jordânia.O Bahrein e o Kuwait também foram alvos de ataques iranianos, o que levou os países a ativarem novamente as defesas aéreas contra drones e mísseis iranianos.Enquanto isso, a Guarda Revolucionária do Irão afirmou ter intercetado mais dois petroleiros que tentavam atravessar o Estreito de Ormuz.A UKMTO adiantou que "a tripulação abandonou a embarcação em segurança e foi resgatada por um rebocador".Este estreito estratégico foi novamente encerrado pelo Irão desde o retomar das hostilidades com os Estados Unidos. Em retaliação, os EUA reimplantaram o bloqueio aos portos iranianos, o que levou a uma nova subida dos preços do petróleo.Apesar dos bombardeamentos norte-americanos, Teerão declarou esta segunda-feira que os esforços diplomáticos com Washington, através de mediadores, continuam., disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Esmail Baghai, numa conferência de imprensa em Teerão.O Paquistão, o Catar e o Omã estão envolvidos nos esforços de mediação entre Teerão e Washington.