EUA. Autoridades em alerta máximo de segurança para funeral de Charlie Kirk

por RTP

Foto: Caroline Brehman - EPA

As autoridades estão em alerta máximo para o funeral de Charlie Kirk este domingo, que deverá transformar-se num megacomício da direita radical norte-americana.

Espera-se que milhares de apoiantes se reúnam no State Farm Stadium, no Arizona, para prestar homenagem ao ativista conservador assassinado.

O evento contará com discursos de Donald Trump, do vice-presidente J. D. Vance, da viúva Erika Kirk e de outras figuras de destaque da direita norte-americana.

As autoridades estão a preparar um plano de segurança ao nível dos grandes eventos - como o Super Bowl -, tendo em conta a visibilidade do local e o risco de protestos ou incidentes.
