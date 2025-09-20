EUA. Autoridades em alerta máximo de segurança para funeral de Charlie Kirk
Foto: Caroline Brehman - EPA
As autoridades estão em alerta máximo para o funeral de Charlie Kirk este domingo, que deverá transformar-se num megacomício da direita radical norte-americana.
O evento contará com discursos de Donald Trump, do vice-presidente J. D. Vance, da viúva Erika Kirk e de outras figuras de destaque da direita norte-americana.
As autoridades estão a preparar um plano de segurança ao nível dos grandes eventos - como o Super Bowl -, tendo em conta a visibilidade do local e o risco de protestos ou incidentes.