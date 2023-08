EUA autorizam vacina contra bronquiolite em grávidas

A vacina será comercializada pela gigante farmacêutica Pfizer com o nome de Abrysvo e tem como alvo o vírus sincicial respiratório (VRS), que afeta particularmente as crianças de idade reduzida.

A vacina de injeção intramuscular única foi autorizada para mulheres grávidas entre as 32 e 36 semanas de gestação, informou a agência norte-americana do medicamento (FDA).

As crianças, de acordo com a FDA, ficarão protegidas do VRS durante os primeiros seis meses de vida.

A mesma vacina já estava aprovada nos EUA para pessoas com 60 ou mais anos e em julho foi aprovada também pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA), mas a Comissão Europeia ainda terá de decidir sobre a autorização da sua introdução no mercado europeu.