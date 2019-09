EUA. Avião da Delta desce mais de 9 mil metros em poucos segundos

O incidente ocorreu na quarta-feira, durante a noite, num voo que ligava Atlanta a Fort Lauderdale. SegundO a companhia aérea, na origem esteve uma "irregularidade na pressurização da cabine", que obrigou o piloto a realizar uma descida rápida.



O avião desceu mais de 9 mil metros, causando o pânico nos passageiros do voo 2353 da Delta Air Lines.



"Máscaras de oxigênio caíram do avião", começou por contar Harris Dewoskin, que presenciou o momento, à WSB, filial da CNN. "Instalou-se o caos no meio dos passageiros."



"Uma das comissárias de bordo pegou no interfone e repetiu: 'Não entrem em pânico. Não entrem em pânico', mas obviamente que é um momento agitado, e os passageiros à minha volta começaram como que a hiperventilar, respirando com dificuldade ", prosseguiu Dewoskin.



Outro passageiro explicou no Twitter que começou a mandar mensagens à família a dizer que os amava e abraçou o filho.



@Delta Flight 2353 God Bless the Captain and crew. Had an emergency midair from Atlanta to Fort Lauderdale. Oxygen masks deployed and we descended quickly and we're diverted to Tampa. I texted my wife and dad I loved them. Told my mom I love her and hugged my son. @wsvn @cbs12 pic.twitter.com/C9QcU9DbYV