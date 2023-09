A Câmara dos republicanos dos Estados Unidos iniciou um processo de destituição do presidente Joe Biden.

O comité de supervisão da Câmara vai auditar as ligações financeiras do presidente ao seu filho Hunter Biden.



O filho do presidente teve negócios internacionais que, segundo os republicanos, podem ter dado lucros ao pai na altura em que era vice-presidente de Barak Obama.



Este processo tem por objetivo atingir a campanha democrata para a reeleição de Joe Biden.