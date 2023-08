EUA. Candidatos à nomeação republicana em debate

No domingo passado, Trump, que lidera as intenções de voto junto do eleitorado do Partido Republicano, afirmou que não marcará presença no primeiro debate, nem nos restantes. "O público sabe quem eu sou e que presidência bem-sucedida tive", escreveu na altura na sua rede social (Truth Social).Para o debate de duas horas estão “apurados” sete candidatos, que tiveram de cumprir os requisitos de votação e de donativos estabelecidos pelo Comité Nacional Republicano: o governador da Florida, Ron DeSantis; o senador da Carolina do Sul, Tim Scott; o ex-governador de Nova Jérsia Chris Christie; o governador do Dakota do Norte, Doug Burgum; o empresário Vivek Ramaswamy; a ex-governadora da Carolina do Sul e antiga embaixadora dos EUA junto da ONU, Nikki Haley, e o ex-vice-Presidente Mike Pence.O Partido Republicano escolheu Milwaukee - cidade do Estado do Wisconsin - para o primeiro debate e para a convenção nacional em grande parte devido ao estatuto de "Swing state", ou "Estado pendular", que oscila entre democratas e republicanos e é importante no resultado final de uma eleição presidencial.Quatro das últimas seis eleições presidenciais foram decididas por menos de um ponto percentual em Wisconsin.