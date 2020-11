EUA. Como começou a Guerra Civil

Uma tensão entre dois tipos de capitalismo





A escravatura não era mero vestígio de práticas arcaicas, remanescentes da Antiguidade greco-romana ou da colonização de África, e sim uma forma de exploração do trabalho altamente lucrativa no moderno capitalismo do século XIX. Plantações de algodão da Geórgia, da Carolina do Sul, do Alabama, alimentavam com matérias-primas baratas a indústria têxtil de Inglaterra em tempos de revolução industrial e também dos Estados americanos do Norte.



Os esclavagistas do Sul tinham motivos de peso para acreditarem que o seu modelo capitalista tinha futuro. Nos anos que precederam a eleição de Lincoln, o presidente Buchanan procurou sempre apaziguar os congressistas eleitos por Estados do Sul e, desse modo, alimentou neles a expectativa de que a colonização da costa Oeste ou a anexação de territórios no México e no Caribe pudessem fazer-se sob a égide de uma legislação esclavagista.





O principal partido que dava expressão aos apetites expansionistas dos plantadores de algodão era o Partido Democrático. Mas o recém-criado Partido Republicano defendia os interesses de uma burguesia industrial americana, que não se conformava com o papel de fornecedora de matérias-primas à Inglaterra e que aspirava a desenvolver a sua própria indústria transformadora. Nada tinha contra a escravatura, desde que esta permanecesse confinada aos Estados do Sul e não reclamasse para si própria os novos territórios da costa Oeste.





As aspirações dos industriais nortistas tinham várias consequências práticas, desde logo a política de fazer colonizar aqueles territórios por pequenos agricultores e não por monocultores de algodão; mas também a de manter intransigentemente a União, para garantir um mercado interno suficientemente amplo para as suas próprias produções; e, enfim, a de levantar barreiras alfandegárias contra produtos concorrentes, que viriam asfixiar no berço uma indústria ainda incipiente.



Kansas: um ensaio local da guerra civil



A tensão entre o expansionismo esclavagista e o da indústria nortista fez-se sentir antes da guerra civil em conflitos localizados e de menor intensidade, muito especialmente no Estado do Kansas. Ao integrar-se na União, este Estado tinha um Governo pró-esclavagista, mas em 1857, quando houve uma tentativa de incluir a escravatura na Constituição, o referendo convocado para o efeito deu o resultado contrário. De nada serviram a intimidação, a violência e a fraude com que uma milícia esclavagista tentou influenciar o sentido de voto do eleitorado.





Mas essa milícia, conhecida como Border Rufians (os "Rufias da Fronteira"), não acatou a derrota eleitoral e lançou uma sistemática guerra de guerrilhas contra os pequenos agricultores que tinham sido a base social da votação contra a escravatura, atacando as suas quintas, queimando-as e por vezes matando os proprietários.





Do lado dos pequenos agricultores foram-se criando também várias milícias de autodefesa. Entre elas emergiu a lendária personalidade de John Brown, um abolicionista de inspiração religiosa, que viria a lançar um raid em 1859 no vizinho Estado da Virgínia, ambicionando desencadear uma sublevação de escravos. O fracasso do plano levou à captura, julgamento e enforcamento de Brown.





Tratou-se, contudo, de um episódio que mostrava como a "pequena guerra civil" do Kansas era apenas o prenúncio de um conflito em muito maior escala. Durante a guerra civil, o Estado do Kansas manteve-se ligado à União, embora tenha sido durante muito tempo disputado pela Confederação.





A inevitável guerra civil