EUA concluem novos ataques e insistem que Teerão não controla Estreito de Ormuz

O Exército norte-americano anunciou esta segunda-feira ter concluído a mais recente vaga de ataques contra o Irão, insistindo que Teerão "não controla" o Estreito de Ormuz, e sob acusações iranianas de ter "violado abertamente" o cessar-fogo acordado.



O Comando Central dos EUA (Centcom) indicou, em comunicado, que foram atingidos sistemas de defesa aérea, radares, equipamentos de mísseis e drones, além de pequenas embarcações.

Segundo o Centcom, foram utilizados pela primeira em simultâneo caças, navios, drones aéreos e drones navais.

"O Estreito de Ormuz é um corredor marítimo vital para o comércio global. O Irão não o controla", declarou o Centcom.

De acordo com a agência de notícias oficial iraniana Irna, uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas esta manhã num bombardeamento norte-americano contra a cidade de Mahchahr, no sudoeste do Irão.

Irão retaliou

A Guarda Revolucionária do Irão reivindicou esta segunda-feira novos ataques contra instalações norte-americanas localizadas em Omã e no Bahrein., indicou.

Num comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Teerão acusou os Estados Unidos de terem "violado abertamente quase todos os termos" do acordo concluído em junho, provocando o "regresso da insegurança" no Estreito de Ormuz.

O país também acusou Washington de ter "reduzido a nada todos os esforços dos últimos meses" para restaurar a paz na região.

Os ataques iranianos de domingo atingiram o Bahrein, Kuwait, Catar, Jordânia e até Omã, que partilha com o Irão as águas territoriais que compõem o Estreito de Ormuz.

O estreito, por onde já passou um quinto de todo o petróleo e gás natural comercializado, tornou-se o ponto central de disputa num acordo interino entre os EUA e o Irão.



A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, afirmou esta segunda-feira que “o memorando de entendimento existe, mas não está a ser realmente aplicado e nós estamos a discutir o que mais podemos fazer, que tipo de mensagens podemos enviar”.



“O Estreito de Ormuz tem de permanecer aberto e a liberdade de navegação tem de ser respeitada. Não podem existir portagens ou taxas para navegação”, acrescentou.

"Consequências catastróficas"

Os dois países estão quase a meio do período de 60 dias estabelecido pelo acordo, que deveria preparar negociações para um fim permanente da guerra. Em vez disso, degenerou numa série de ataques sobre o estreito e o seu futuro, preocupando líderes mundiais com a possibilidade de um reatar do conflito.

"Um regresso às hostilidades em larga escala teria consequências catastróficas", afirmou o secretário-geral da ONU, António Guterres, em comunicado.

O Exército norte-americano disse no domingo ter atingido cerca de 140 alvos, incluindo locais de lançamento de mísseis e drones, depósitos de munições, equipamentos de comunicação e outras infraestruturas - ataques muito mais pesados do que nas duas rondas anteriores da última semana.

"Bombardeámos intensamente ontem à noite", declarou o presidente Donald Trump à emissora norte-americana NBC.

O Irão retaliou atacando países da região que acolhem forças militares dos EUA, insistindo que deve controlar sozinho o estreito e até cobrar taxas às embarcações que o atravessem.

A Guarda Revolucionária iraniana reconheceu numa declaração hoje ter iniciado uma nova vaga de ataques em todo o Médio Oriente.

"A era dos acordos unilaterais acabou", escreveu Mohammad Bagher Qalibaf, presidente do Parlamento iraniano e principal negociador. "Avisámos: cumpram a palavra ou paguem o preço. A realidade bate à porta."

Teerão descreveu o estreito como fechado, enquanto os EUA e Trump afirmaram que se mantém aberto.

c/ Lusa