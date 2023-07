EUA concluem que presença do grupo Wagner na Ucrânia já não é significativa

A maioria dos mercenários do grupo Wagner ainda continua, porém, em território ucraniano ocupado pela Rússia.As informações surgem semanas após o motim de 24 horas do Wagner na Rússia, naquele que foi o maior desafio à autoridade do presidente russo, Vladimir Putin, desde que este assumiu o poder.Sob o acordo que pôs fim à rebelião, que contou com a mediação do presidente bielorrusso, os combatentes do Wagner, liderado por Yevgeny Prigozhin, foram informados que poderiam ingressar no exército russo ou exilar-se na Bielorrússia.De acordo com o jornal, Putin disse aos mercenários que poderiam integrar o exército russo e continuar sob o comando do atual comandante.Uma vez que Putin é o comandante-chefe do exército, ele parecia estar a insinuar que os mercenários permaneceriam sob o seu comando, como sempre estiveram. No entanto, outras fontes garantem que Putin se estava a referir a Prigozhin."Prigozhin disse: ‘Não, eles não vão concordar com tal decisão’", disse Putin, segundo o Kommersant.

“O grupo Wagner não existe”

Ainda de acordo com a notícia do, Putin foi depois questionado sobre se o grupo Wagner seria mantido como uma unidade de combate, mesmo após a rebelião.Na quinta-feira, oavançou que altas patentes militares russas, incluindo um ex-comandante das forças de Moscovo na Ucrânia, foram detidas na sequência da rebelião do grupo Wagner.Entre os detidos está o general Sergei Surovikin, que comandou as forças russas na Síria.Surovikin não é visto em público desde o motim do grupo Wagner. Na quarta-feira, Andrey Kartapolov, chefe do Comité de Defesa da Duma Federal da Rússia, disse apenas que o general Surovikin “está a descansar”.Na semana após o motim do grupo Wagner, o New York Times noticiou que Surovikin “tinha conhecimento prévio dos planos de Yevgeny Prigozhin de se rebelar contra a liderança militar da Rússia”.