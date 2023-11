EUA condenam lançamento de engenho espacial da Coreia do Norte

A porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, Adrienne Watson, disse em comunicado que esta iniciativa é "uma violação flagrante de múltiplas resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, aumenta as tensões e corre o risco de desestabilizar a região".

"A porta para a diplomacia não fica fechada, mas Pyongyang deve parar imediatamente com as suas ações provocatórias", acrescentou Watson.

A Coreia do Sul informou hoje que Pyongyang lançou um satélite de reconhecimento (espião) a bordo de um foguete espacial.

"Pedimos a todos os países que condenem este lançamento e peçam à Coreia do Norte que se junte à mesa para negociações sérias", disse a porta-voz, garantindo que os Estados Unidos "tomarão todas as medidas necessárias para garantir a segurança do território nacional dos EUA e a defesa da Coreia do Sul e do Japão".