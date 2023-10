Nos EUA, um condutor decidiu entrar numa esquadra da polícia com o carro. Foi em Nova Jérsia. O vídeo foi divulgado pela própria polícia.

As câmaras de vigilância mostram o momento do embate.



Não há explicação para este ato, mas sabe-se que, antes, o homem também tinha batido com o veículo contra uma casa.



Nos dois casos, ninguém ficou ferido. O condutor foi detido.