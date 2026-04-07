EUA confiantes que iranianos vão responder dentro do prazo de Trump

"Os iranianos não são os negociadores mais rápidos, mas estamos confiantes de que teremos uma resposta, positiva ou negativa, até às 8 da tarde [hora de Washington]", afirmou o governante norte-americano, numa conferência de imprensa com o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, a quem foi prestar apoio a cinco dias das eleições legislativas.

"Espero que deem a resposta certa", comentou, acrescentando que o objetivo é ter "um mundo onde o petróleo e o gás circulem livremente, onde as pessoas possam aquecer e arrefecer as suas casas e deslocar-se para o trabalho".

Isso "não vai acontecer se os iranianos estiverem envolvidos em atos de terrorismo económico", avisou.