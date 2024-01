EUA confirmam ataque a navio mercante no golfo de Aden

A tripulação do Chem Ranger "viu mísseis caírem na água perto do navio" e "não registou feridos ou danos", tendo "prosseguido na rota", escreveu o comando militar norte-americano no Médio Oriente (Centcom) na rede social X (antigo Twitter).

Os rebeldes Huthis do Iémen tinham reivindicado um ataque contra um navio norte-americano, no golfo de Aden, na mais recente ofensiva deste grupo xiita apoiado pelo Irão contra os transportes comerciais.

"As forças navais das forças armadas iemenitas (nome dado ao braço armado dos Huthis) realizaram uma operação direcionada contra um navio americano, o Chem Ranger, no golfo de Aden com vários mísseis navais, vários dos quais atingiram o alvo", referiram os rebeldes, em comunicado.

De acordo com o "site" especializado Marine Traffic, o Chem Ranger é um petroleiro com bandeira das Ilhas Marshall e esteve ao largo da costa do Iémen nos últimos dias. O petroleiro deixou o porto da cidade saudita de Jeddah com destino ao Kuwait.

Este é o terceiro ataque da semana contra navios dos EUA e o quarto em geral desta semana.

"Uma resposta aos ataques norte-americanos e britânicos é inevitável. Qualquer nova agressão será punida", frisaram ainda os rebeldes iemenitas, afirmando que só têm como alvo os navios ligados a Israel "enquanto não houver cessar-fogo e o cerco a Gaza não for levantado".

Estes ataques, que os rebeldes dizem ser realizados em solidariedade com o território palestiniano, obrigaram muitos armadores a suspender a passagem das suas frotas pelo mar Vermelho.