EUA confirmam nova baixa e sobe para quatro número de militares mortos na ofensiva

Em comunicado, o Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM) informou que quatro militares norte-americanos "morreram em combate" no âmbito da operação.

"Um quarto militar, que foi gravemente ferido durante os ataques iniciais iranianos, acabou por sucumbir aos ferimentos", referiu a nota informativa.

As forças norte-americanas sublinharam, contudo, que "as principais operações de combate continuam" e que o "esforço de resposta" permanece em curso.

O CENTCOM recusou divulgar, para já, as identidades dos militares mortos, invocando o procedimento de notificação prévia às famílias durante um período de 24 horas.

O Pentágono (Departamento de Defesa norte-americano) tinha confirmado no domingo a morte de três militares.

Israel e Estados Unidos (EUA) lançaram no sábado um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região do Golfo e alvos israelitas.

A ofensiva dos Estados Unidos e de Israel causou até ao momento mais de 550 mortes no Irão, de acordo com uma contagem divulgada pelo Crescente Vermelho iraniano.

Entre os mortos figuram vários ministros, destacados quadros do Exército iraniano e o líder supremo do Irão, `ayatollah` Ali Khamenei.

Entretanto, a Guarda Revolucionária do Irão afirmou que 560 militares norte-americanos foram mortos ou feridos em ataques com mísseis e drones contra várias bases dos Estados Unidos na região do Golfo Pérsico, em retaliação pela ofensiva iniciada no sábado.