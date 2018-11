EUA consideram países do Sudeste Asiático parceiros estratégicos insubstituíveis

Lusa15 Nov, 2018, 09:36 | Mundo

"A ASEAN está no centro de nossa visão para a região", reiterou Mike Pence, no segundo dia de reuniões entre os primeiros-ministros e Presidentes dos países da organização, com representantes de países parceiros como Estados Unidos, China, Rússia, Japão e Coreia do Sul.

No discurso perante os líderes asiáticos, o vice-presidente norte-americano afirmou que Washington apoia os países em temas como a livre navegação e a proteção das fronteiras, numa clara alusão às pretensões de Pequim, que reivindica quase todo o Mar do Sul da China.

Apesar das pretensões dos países vizinhos, Pequim construiu, nos últimos anos, sete recifes em ilhas artificiais, capazes de receber instalações militares. As novas ilhas ficam próximas de outras sob soberania do Vietname, das Filipinas e de Taiwan.

A Malásia e o Brunei são outros países que disputam a jurisdição sobre ilhas e recifes, ricos em pesca e potenciais depósitos de combustíveis fósseis.

Sobre as alegações chinesas de que os Estados Unidos estão a tentar conter a influência e presença de Pequim na região, Pence afirmou que a visão norte-americana para o Indo-Pacífico "não exclui nenhuma nação".

No entanto, acrescentou: "apenas exige que todas as nações tratem os seus vizinhos com respeito, que respeitem a soberania das nações e as regras internacionais".

O Presidente das Filipinas, um dos países que disputa ilhas no Mar do Sul da China, sublinhou que a presença da China na zona é uma realidade.

"A China está aqui. Essa é a realidade", disse Rodrigo Duterte aos jornalistas, à margem da cimeira da ASEAN.

"Uma atividade militar levará a uma resposta da China. Não me importo que todos entrem em guerra, mas as Filipinas estão ao lado dessas ilhas. Se houver um conflito, o meu país será o primeiro a sofrer", disse.

Na quarta-feira, a ASEAN e Pequim anunciaram que estão a negociar um código de conduta para promover paz e a estabilidade no Mar do Sul da China.

No primeiro dia de reuniões, os líderes dos dez países daquela organização e o primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, procuraram resolver as divergências e avançar na atualização dos acordos comerciais.

Malásia, Indonésia, Brunei, Vietname, Camboja, Laos, Myanmar (antiga Birmânia), Singapura, Tailândia e Filipinas são os Estados-membros da ASEAN.