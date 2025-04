EUA consideram plano de Marrocos para Saara Ocidental única base para solução justa

Marrocos defende um plano de autonomia alargado para a antiga colónia espanhola em África, enquanto a Frente Polisário, que controla a República Árabe Sarauí Democrática (RASD), insiste na realização de um referendo de autodeterminação, assinado na ONU por todas as partes em 1991.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, manifestou esta posição durante uma reunião em Washington com o ministro dos Negócios Estrangeiros marroquino, Naser Burita.

"O secretário reiterou que os Estados Unidos reconhecem a soberania marroquina sobre o Saara Ocidental e apoiam a proposta de autonomia séria, fiável e realista de Marrocos como a única base para uma solução justa e duradoura para o diferendo", destacou o Departamento de Estado, em comunicado.

Rubio insistiu que "as partes iniciem as negociações sem demora, utilizando a proposta de autonomia de Marrocos como única estrutura, para negociar uma solução mutuamente aceitável".

"O secretário indicou que os Estados Unidos facilitariam o progresso em direção a esta meta", pode ler-se na declaração.

Segundo o Departamento de Estado, os dois diplomatas discutiram ainda o desenvolvimento dos Acordos de Abraão para a normalização das relações entre Israel e os países árabes.

Discutiram também a ofensiva israelita na Faixa de Gaza e os reféns mantidos pelo Hamas.

Rubio "elogiou a liderança de Marrocos em contribuir para um futuro melhor para os israelitas, palestinianos e todos os povos da região".

Marrocos é um dos principais parceiros dos Estados Unidos, com quem assinou um Acordo de Comércio Livre desde 2005 e com quem mantém também relações de segurança e defesa próximas, consolidadas ainda mais pelos exercícios militares "Leão Africano", que os dois países organizam em conjunto há mais de duas décadas e que são considerados os maiores do continente africano.

Estas relações de proximidade foram mantidas e fortalecidas durante o atual mandato do Presidente Donald Trump, que em dezembro de 2020, durante o seu primeiro mandato (2017-2021), reconheceu a soberania marroquina sobre o Saara Ocidental.