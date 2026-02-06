EUA cortam relações com presidente do parlamento polaco por "insultos" a Trump 

O embaixador Tom Rose não especificou quais seriam os alegados insultos, mas o visado, Wlodzimierz Czarzasty, declarou na segunda-feira que não apoiaria uma iniciativa dos seus homólogos israelita e norte-americano para nomear Trump para o Prémio Nobel da Paz.

Trump "representa a política de poder e, pelo uso da força, pratica uma política transacional", justificou.

Isto significa muitas vezes "violar o direito internacional", acrescentou o político polaco, um dos líderes de um partido de esquerda do governo liberal liderado por Donald Tusk.

Criticou ainda Trump por não reconhecer suficientemente o papel desempenhado pelos soldados polacos nas missões militares norte-americanas e pelo "tratamento instrumental de outros territórios", como a Gronelândia.

O primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, respondeu prontamente ao anúncio de Rose.

"Senhor Embaixador Rose, os aliados devem respeitar-se, e não repreender-se", escreveu Tusk na tarde de quinta-feira.

Rose respondeu ainda a Tusk que, apesar de o próprio primeiro-ministro polaco ser "um aliado exemplar e um grande amigo dos Estados Unidos", os comentários de Czarzasty "eram potencialmente prejudiciais para o seu governo".

Insultar Trump, "o maior amigo que a Polónia já teve na Casa Branca", era "a última coisa" que um líder polaco deveria fazer, alertou Rose.

Desde que Trump chegou ao poder, a Polónia tem-se esforçado por equilibrar a defesa dos seus aliados europeus com a preocupação de não desagradar ao seu aliado mais poderoso, os Estados Unidos, de que depende a paz na vizinha Ucrânia.

Para o efeito, Varsóvia tem delegado as questões da União Europeia em Tusk, enquanto o Presidente Karol Nawrocki, que chegou ao poder apoiado pelo partido de oposição nacional-conservador Lei e Justiça, mantém boas relações com Trump.

Trump apoiou Nawrocki durante a campanha presidencial do ano passado e recebeu-o na Casa Branca logo após a tomada de posse, em setembro.

Quando os dois presidentes se encontraram lado a lado na Casa Branca, Trump declarou que não pretende retirar as tropas norte-americanas da Polónia, um sinal de apoio a Nawrocki, admitindo mesmo "colocar mais tropas" neste país, caso Varsóvia desejasse.