EUA criam feriado nacional para comemorar emancipação de últimos escravos

O presidente Joe Biden deve agora assinar a legislação em lei, mas não há dúvidas quanto ao seu apoio.



"Este dia representa a liberdade", disse a democrata Sheila Jackson Lee, uma das legisladoras que apresentou o projeto de lei para fazer de 19 de junho um feriado nacional.



A Câmara dos Representantes aprovou o projeto de lei 415-14, com o apoio dos líderes democratas e republicanos.



No dia anterior, tinha sido aprovado por unanimidade no Senado.



"Reconhecer e aprender com os erros do passado é essencial para avançar", escreveu o senador republicano John Cornyn, congressista que representa o Texas. Foi neste estado norte-americano que os últimos escravos souberam, a 19 de junho de 1865, que eram livres.



O presidente de então, Abraham Lincoln, tinha na realidade libertado os escravos da sua escravidão dois anos e meio antes, assinando a Proclamação de Emancipação a 1 de janeiro de 1863.



Mas durante a Guerra Civil Americana (1861-1865), a escravatura tinha continuado nos estados confederados do Sul.



O líder do exército confederado Robert Lee assinou a sua rendição a 9 de abril de 1865. E foram precisos mais de dois meses para que a notícia chegasse à pequena cidade texana de Galveston a 19 de Junho.



O 19 de junho já era feriado em alguns estados dos EUA, incluindo o Texas, mas até agora não tinha sido assumido como uma data federal.



Os apelos para que fosse feriado tinham sido reforçados após o assassínio de George Floyd, um homem afro-americano morto por um polícia branco a 25 de maio de 2020.



A data de 19 de Junho "lembra-nos de uma história marcada pela brutalidade e injustiça, e lembra-nos da responsabilidade que temos de construir um futuro de progresso para tudo o que honre o ideal americano de igualdade", disse a líder da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi.