EUA. Criança morre devido a água contaminada com ameba carnívora

No início deste mês de setembro, as autoridades de saúde do condado de Brazoria alertaram a cidade de Lake Jackson, no Estado do Texas, sobre a possível contaminação dos abastecimentos de água, após uma criança ter sido hospitalizada devido a uma infeção cerebral provocada por uma ameba, denominada

Este organismo protozoário é normalmente encontrado em lagos e rios de água doce quente, e quando as pessoas são expostas a esta ameba carnívora podem contraír uma infeção cerebral e acabar por morrer. A Naegleria fowleri entra no corpo pelo nariz, sobe até ao cérebro e destrói o tecido cerebral, sendo por isso também conhecida como a ameba que "come cérebro".





O governador do Texas, Greg Abbot, emitiu uma declaração de estado de calamidade no domingo em todo o condado de Brazoria, depois de ter sido confirmada a presença deste organismo em abastecimentos de água.



Três das 11 amostras colhidas testaram "positivo preliminar". Essas amostras eram de um "sistema de rega do centro da cidade", um "tanque de armazenamento" e a "mangueira doméstica" da casa do menino em questão, esclareceu.





"A presença da naegleria fowleri, que pode causar uma infeção rara e devastadora no cérebro - chamada meningoencefalite amebiana primária -, foi identificada em três dos 11 testes do abastecimento de água, representando uma ameaça iminente à saúde e segurança públicas, incluindo mais perdas de vidas", afirmou, segundo cita a

, afirmou, segundo cita a CBS News







A família do menino de seis anos acredita que este foi exposto ao organismo unicelular através de uma mangueira de água de casa ou de um sistema de rega da cidade, onde a água sai do solo, disseram as autoridades municipais num comunicado citado pelo New York Times





A Comissão de Qualidade Ambiental do Texas (TCEQ) emitiu um comunicado sobre a água para os residentes de oito cidades abrangidas pela Autoridade de Água Brazosport. As pessoas foram aconselhadas a não ingerir a água uma vez que foi identificado o organismo microscópico.







"A Comissão de Qualidade Ambiental do Texas, sob orientação do Gabinete do Governador, está a trabalhar com a Autoridade de Água Brazosport para resolver a questão o mais rápido possível", lê-se no comunicado.



*UPDATE* Do Not Use Water Advisory LIFTED for most Brazosport Water Authority users



Lake Jackson residents are still urged to heed DO NOT USE Water Advisory. https://t.co/QEJ0uTNGUi pic.twitter.com/N8f1wVxnfT — Texas Commission on Environmental Quality (@TCEQ) September 26, 2020

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) afirmam que essa ameba pode ser encontrada no solo e na água doce quente, como rios, fontes termais e lagos, assim como piscinas com cloro insuficiente e água de torneira aquecida.





Neste momento, todas as condutas e abastecimentos de água de Lake Jackson estão a ser testados e desinfetados.







"Durante este período de desinfecção e limpeza, ferver a água da torneira torna-a mais segura para beber e cozinhar", disse a Comissão de Qualidade Ambiental do Texas. "Naegleria fowleri é um tipo de ameba que pode ser controlada usando processos de tratamento e desinfeção".





Segundo as autoridades o risco não está propriamente em beber água contaminada mas sim no risco de esta ameba entrar no corpo através do nariz e chegar ao cérebro. No entanto, apelam a todos os cuidados no consumo e utilização da água local.







Este fim-de-semana, os residentes de Lake Jackson correram aos supermercados para comprar água engarrafada, como recomendaram as autoridades.





As infeções por Naegleria fowleri são raras, mas normalmente são fatais, segundo o CDC. Entre 1962 e 2018, registaram-se cerca de 145 casos e apenas quatro das pessoas nfetadas sobreviveram.