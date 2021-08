EUA declaram oficialmente a saída militar do Afeganistão

Reuters

Horas antes do que estava previsto, os Estados Unidos declaram oficialmente a saída militar do Afeganistão. O último avião com a bandeira norte americana saiu ontem à noite de Cabul. O secretário de Estado norte-americano fala agora de um novo capítulo nas relações com o Afeganistão.