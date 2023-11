EUA defende crescimento com regras na cimeira da Ásia-Pacífico

A cimeira APEC vai servir para encorajar "a visão partilhada de uma região Ásia-Pacífico aberta, dinâmica, resiliente e pacífica", disse, no domingo, Janet Yellen, antes de um jantar formal com os ministros das finanças dos países membros do fórum.

A 30.ª edição da cimeira decorre na cidade de São Francisco, no estado da Califórnia, no oeste dos Estados Unidos, até à próxima sexta-feira, sob o tema "Criar um futuro resiliente e sustentável para todos".

"O financiamento sustentável é apenas um aspeto do trabalho muito mais amplo que discutiremos esta semana. Iremos desde a promoção do crescimento inclusivo e sustentável até ao apoio a uma economia responsável", disse a responsável pela Economia e Finanças norte-americana.

Yellen sublinhou a ameaça que a crise climática representa para os "lares, comunidades e meios de subsistência" dos membros da APEC, com fenómenos extremos que vão "desde ondas de calor e secas na Califórnia até inundações na Indonésia".

"As repercussões físicas e económicas das alterações climáticas estão a aumentar, com implicações para o ambiente, o crescimento e a estabilidade das economias APEC", lembrou a secretária do Tesouro norte-americana.

A responsável recordou que o fórum aprovou, em 2020 e no ano passado, dois modelos de cooperação sustentável, que seguem a linha de combate às alterações climáticas com planos inovadores para uma melhor gestão dos recursos e manutenção dos ecossistemas ambientais.

A APEC, cujos membros representam 60% do produto interno bruto (PIB) global e metade do comércio internacional, tornou-se um dos principais fóruns da economia mundial e palco da batalha geopolítica entre os Estados Unidos e a China.

O evento prossegue hoje com novas reuniões dos ministros das Finanças dos membros da APEC, seguidas por dois dias de diálogo entre os ministros dos Negócios Estrangeiros e terminando com a cimeira entre líderes.

Um dos momentos mais esperados será o encontro entre o Presidente dos EUA, Joe Biden, e o homólogo chinês, Xi Jinping, agendado para quarta-feira em São Francisco, com o objetivo de "gerir de forma responsável a rivalidade" bilateral, disse a Casa Branca, na sexta-feira.

Os dois países, que mantêm relações tensas, procuram há vários meses reaproximar-se através de visitas diplomáticas.

Janet Yellen anunciou, na sexta-feira, uma nova visita à China em 2024, a convite do vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, depois de ter realizado uma viagem ao país asiático no início de julho.