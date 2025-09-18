EUA deportaram quase 300 portugueses durante primeiro mandato de Trump

Foto: Cheney Orr - Reuters

Os dados foram publicados no portal norte-americano Mapping Deportations.



Após a tomada de posse de Joe Biden, em 2020, as deportações de cidadãos lusos caíram para 24.



Nos Estado Unidos há perto de um milhão e meio de portugueses.



Em 2024 já foram repatriados 69, mais nove do que no ano anterior de acordo com os Serviços americanos de Imigração e Alfândegas.



Desde 1895, os Estados Unidos deportaram cerca de 5.300 pessoas de nacionalidade portuguesa.