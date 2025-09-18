EUA deportaram quase 300 portugueses durante primeiro mandato de Trump
Foto: Cheney Orr - Reuters
Os Estados Unidos deportaram quase 300 portugueses durante o primeiro mandato de Donald Trump, entre 2017 e 2020.
Após a tomada de posse de Joe Biden, em 2020, as deportações de cidadãos lusos caíram para 24.
Nos Estado Unidos há perto de um milhão e meio de portugueses.
Em 2024 já foram repatriados 69, mais nove do que no ano anterior de acordo com os Serviços americanos de Imigração e Alfândegas.
Desde 1895, os Estados Unidos deportaram cerca de 5.300 pessoas de nacionalidade portuguesa.