EUA destacam papel de Lisboa na NATO ao felicitar Portugal pelo dia nacional

"Em nome dos Estados Unidos da América, felicito o povo português pela celebração do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas", afirmou, num comunicado, o secretário de Estado norte-americano, Mark Rubio.

"Enquanto aliado empenhado na NATO, Portugal desempenha um papel importante no reforço da segurança transatlântica. Contamos com Portugal e com todos os aliados da NATO para aumentarem o seu compromisso com os gastos em defesa até aos 5% do PIB", afirmou.

Para Rubio, este compromisso "é uma pedra angular essencial" da dissuasão conjunta.

"A partilha de responsabilidades reforça a Aliança Atlântica, consolida a paz através da força e assegura que estamos preparados para enfrentar, em conjunto, as ameaças atuais", sublinhou.

Rubio manifestou a vontade de continuar a trabalhar em conjunto para aprofundar a cooperação bilateral a nível económico e no domínio da defesa, bem como em aumentar o comércio e o investimento, e combater tanto a imigração ilegal como o crime organizado.

"Estes esforços promovem a nossa segurança e prosperidade comuns, contribuindo para proteger a soberania e a segurança dos nossos cidadãos. Com mais de 1,3 milhões de luso-americanos a contribuírem para todos os setores da vida nos Estados Unidos, esta é uma parceria baseada não só num alinhamento estratégico, mas também numa ligação humana. Juntos, continuaremos a construir um futuro seguro e próspero para as gerações vindouras das nossas nações", afirmou Rubio.