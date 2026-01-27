Em direto
Depressão Joseph. A evolução do mau tempo em Portugal ao minuto

EUA destacaram agentes do ICE para os Jogos Olímpicos de Inverno em Itália

EUA destacaram agentes do ICE para os Jogos Olímpicos de Inverno em Itália

Agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) vão ser enviados para Itália para os Jogos Olímpicos de Inverno, disse hoje um porta-voz do organismo à Agência France Presse.

Lusa /
Lucy Nicholson - Reuters

VER MAIS

Os Jogos Olímpicos de Inverno vão decorrer no norte de Itália entre os dias 06 e 22 de fevereiro. 

De acordo com a Agência France Presse, nos Jogos Olímpicos de Inverno, o Serviço de Segurança Interna (HSI) do ICE vai apoiar o Serviço de Segurança Diplomática do Departamento de Estado dos Estados Unidos, "bem como o país anfitrião".

Segundo a mesma fonte, os agentes vão ter como missão a avaliação e mitigação de riscos relacionados com organizações criminosas transnacionais.

De acordo com a agência de notícias italiano ANSA, os agentes do ICE vão ter um papel "muito limitado" na segurança de elementos do Governo dos Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Milão-Cortina 2026.

O governador da Lombardia, Itália, Attilio Fontana, pronunciou-se na segunda-feira após as primeiras notícias sobre alegado envolvimento da agência norte-americana na proteção de atletas norte-americanos.

"O ICE vai estar aqui apenas para vigiar o vice-presidente dos Estados Unidos (JD) Vance e o secretário de Estado (Marco) Rubio", disse Fontana.

Para o governador da região italiana da Lombardia vai ser "apenas" uma medida defensiva.

O Governo de Roma ainda não se pronunciou sobre a alegada presença dos agentes do ICE nos Jogos Olímpicos de Itália.

Fontes da Polícia Estatal italiana, não identificadas, afirmaram na segunda-feira à noite, à agência ANSA, que os agentes do ICE não vão prestar segurança aos membros da Administração norte-americana nos Jogos Olímpicos de Milão-Cortina 2026.

As fontes policiais italianas disseram que - até ao momento - "não há acordos de cooperação assinados para os Jogos Olímpicos".

Os agentes do ICE envolvidos em operações polémicas nos Estados Unidos estão a ser contestados após a morte, no passado sábado, de Alex Pretti, um enfermeiro norte-americano de 37 anos, em Minneapolis, Estado do Minnesota. 

Pretti, foi morto a tiro por polícias federais envolvidos em operações anti-imigração, assim como Renee Good, cidadã da mesma idade, abatida no dia 07 de janeiro, na mesma cidade. 

Entretanto, Gregory Bovino, comandante do ICE e figura destacada na repressão da imigração, vai abandonar o Estado do Minnesota após críticas generalizadas pelas mortes dos dois civis.

Bovino, que supervisiona a fiscalização da imigração em Minneapolis sob as ordens do Presidente Donald Trump, deve abandonar hoje a cidade de Minneapolis, de acordo com dois funcionários da Administração norte-americana em declarações ao jornal New York Times.

A partida ocorre pouco depois de Donald Trump ter anunciado, através das redes sociais, que destacou Tom Homan, o oficial de imigração (conhecido como `czar das fronteiras`), para liderar as operação do ICE em Minneapolis.

A nível federal, as operações dos agentes do ICE estão a ser criticadas por políticos do Partido Democrático, em particular pelos governadores dos Estados da Califórnia, Minnesota e Chicago.

Para o Partido Democrático, os agentes ICE são "inexperientes e movidos por um sentimento de impunidade".

Nas últimas 24 horas, os ex-chefes de Estado Barack Obama e Bill Clinton (Partido Democrático) criticaram a ação do corpo de polícia com veemência.

 

 

 

 

Tópicos
PUB
PUB