EUA desvalorizam bombardeamentos em Gaza e dizem que ataques israelitas não violam cessar-fogo

Os restantes, cerca de 45, morreram no domingo passado, quando Israel retomou durante um dia os bombardeamentos ao longo de Gaza em retaliação por uma escaramuça entre as tropas e supostos milicianos do Hamas em Rafah (sul).





- que estabelece que a trégua abrange toda a Faixa de Gaza e que o exército israelita deve retirar-se até à “linha amarela”, o que não significa que a população do enclave não possa aceder a esse território nem que o cessar-fogo não se aplique nele, embora Israel tenha invocado a legítima defesa e as ameaças às suas tropas para disparar contra palestinianos nessa zona.Falando a bordo do Air Force One durante a viagem de Donald Trump à Ásia, Marco Rubio queO secretário de Estado norte-americano acrescentou que Israel não abriu mão do direito à autodefesa como parte do acordo mediado por Washington, Egito e Catar, que permitiu ao Hamas libertar os reféns até agora mantidos em Gaza., disse Rubio aos jornalistas, justificando a posição norte-americana, e acrescentou que o Hamas tem de acelerar a entrega dos corpos dos reféns que morreram em cativeiro.Mais de 93 habitantes de Gaza morreram na Faixa de Gaza devido a ataques israelitas entre 11 de outubro, dia em que o cessar-fogo entrou em vigor, e domingo, de acordo com a contagem do Ministério da Saúde do enclave. Pelo menos 43 perderam a vida em tiroteios e ataques aéreos pelas tropas, geralmente por cruzarem a linha amarela.