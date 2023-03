EUA devem preparar-se para consumo extraordinário de munições

A Ucrânia e a Federação Russa utilizaram uma grande quantidade de munições de artilharia desde o início da invasão da Ucrânia pela tropa russa, em 24 de fevereiro de 2024, o que suscitou interrogações quanto ao stock que os EUA têm, mais a mais sendo um grande fornecedor de munições a Kiev.“O incrível nível de consumo de munições” é uma “grande lição” do conflito na Ucrânia, que continua a ser uma “guerra regional limitada”, declarou Milley.”, acrescentou.”, para todas as situações, disse Milley.Na terça-feira, um dirigente do Pentágono, Gabe Camarillo, afirmou que os EUA estavam a investir no aumento da produção de munições de artilharia.Camarillo detalhou que se queria produzir mais munições de calibre 155 mm, lançadores e mísseis Javelin, bem como munições para os sistemas de lançamento de foguetes de precisão Himars.