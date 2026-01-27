EUA dizem preparar reabertura de embaixada após captura de Maduro

Numa notificação aos legisladores, datada de segunda-feira e a que a agência noticiosa Associated Press teve acesso hoje, o Departamento de Estado afirma que os funcionários deverão viver e trabalhar numa instalação temporária enquanto o complexo da embaixada existente, encerrado em março de 2019, está a ser atualizado conforme os padrões.

"Estamos a escrever para notificar o comité da intenção do Departamento de Estado de executar uma abordagem faseada para potencialmente retomar as operações da Embaixada em Caracas", afirma o departamento em cartas separadas, mas idênticas, enviadas a 10 comissões da Câmara e do Senado.

Logo após a operação militar que depôs Maduro no início de janeiro, uma pequena equipa da Unidade de Assuntos da Venezuela na Embaixada em Bogotá, na Colômbia, deslocou-se a Caracas para realizar um levantamento inicial e avaliar as perspetivas de reabertura.

Na semana passada, o departamento nomeou um diplomata de carreira baseado em Bogotá para servir como encarregado de negócios para a Venezuela.

Na sua notificação de segunda-feira, o departamento afirmou que a primeira fase consistiria na ampliação do destacamento de pessoal temporário em Caracas.

"Para apoiar o aumento de pessoal em serviço temporário e a potencial retoma das operações da embaixada, o Departamento de Estado poderá também necessitar de abrir uma instalação interina ou temporária em Caracas, Venezuela, para acomodar o pessoal em serviço temporário ou operações, enquanto as instalações existentes são colocadas em condições operacionais", afirma.

Estes diplomatas desempenhariam "funções selecionadas" limitadas, incluindo segurança e gestão, na primeira fase, mas gradualmente expandiriam o seu trabalho "para incluir assuntos consulares, políticos, económicos, de gestão, de segurança e de diplomacia pública".

Além disso, a Unidade de Assuntos da Venezuela, atualmente localizada em Bogotá, seria transferida para Caracas.