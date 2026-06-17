EUA dizem que acordo prevê diluição de urânio em troca de suspensão de sanções ao Irão

EUA dizem que acordo prevê diluição de urânio em troca de suspensão de sanções ao Irão

Autoridades norte-americanas levantaram um pouco o véu e revelaram parte do memorando de entendimento entre Washington e Teerão para pôr fim ao conflito. Entre outras condições, prevê-se a diluição do urânio enriquecido iraniano e a suspensão de sanções ao Irão, no quadro das negociações a concluir em 60 dias.

Inês Moreira Santos - RTP /
Amirhosein Khorgooi/ISNA via Reuters

VER MAIS

Após dias de especulação, responsáveis e altos funcionários dos Estados Unidos leram a minuta do memorando aos jornalistas, esta quarta-feira, antes da cerimónia formal de assinatura, prevista para os próximos dias. Ambas as partes têm 60 dias para negociar os termos antes de um acordo final.

Para começar, prevê-se a cessação imediata e permanente dos combates em ambos os lados, inclusive no Líbano. Tanto os EUA quanto o Irão, juntamente com os respetivos aliados, concordam em declarar o fim das operações militares em todas as frentes assim que o documento for assinado.

“Os Estados Unidos da América e a República Islâmica do Irão e os seus aliados na guerra atual, ao assinarem este Memorando de Entendimento, declaram o término imediato e permanente das operações militares em todas as frentes, inclusive no Líbano", leram as autoridades norte-americanas.

A inclusão do Líbano é significativa e, na prática, exige que o Irão controle o Hezbollah. Contudo, Israel mantém o direito de retaliar caso o Hezbollah ataque.

Segundo o texto agora divulgado, o acordo preliminar implica um mecanismo para gerir os `stocks` de urânio iranianos "utilizando, no mínimo, um método de diluição no local sob a supervisão da AIEA [Agência Internacional de Energia Atómica]". Em troca, os Estados Unidos vão suspender, mas não eliminar, algumas sanções contra o Irão.

“As duas partes também concordaram em discutir a questão do enriquecimento e outros assuntos mutuamente acordados relacionados às necessidades nucleares da República Islâmica do Irão, com base numa estrutura satisfatória a ser acordada no acordo final".

O alívio das sanções e a ação nuclear estão interligados.

“Os Estados Unidos da América comprometem-se a pôr fim a todos os tipos de sanções contra a República Islâmica do Irão num cronograma previamente acordado, como parte do acordo final".

Assim sendo, à medida que Teerão cumprir "as exigências relativas às questões nucleares", vai conseguir "alívio das sanções".

Isenções petrolíferas

O Tesouro dos EUA vai garantir isenções para as exportações iranianas de petróleo bruto, derivados de petróleo e serviços bancários associados assim que o documento for assinado.

“Imediatamente após a assinatura do Memorando de Entendimento, o Departamento do Tesouro dos EUA emitirá isenções para a exportação de petróleo bruto iraniano, produtos petrolíferos e derivados, e todos os serviços associados, incluindo transações e serviços bancários, transportes, etc".

E os ativos congelados do Irão só estarão disponíveis após o cumprimento dos termos do acordo. O texto, ditado pelas autoridades dos EUA, deixa claro que o acesso aos fundos congelados do Irão está condicionado à efetiva implementação dos termos do acordo pelo regime, e não no momento da assinatura, como esperavam as autoridades iranianas.

“Tais fundos, devem ser totalmente utilizáveis ​​para pagamento a qualquer beneficiário final designado pelo Banco Central da República Islâmica do Irão, após a implementação do Memorando de Entendimento".

A minuta do acordo garante a passagem gratuita da navegação comercial pelo estreito de Ormuz durante 60 dias, mas não impede a cobrança de taxas no futuro, segundo as autoridades de Washington sob anonimato.

O entendimento, que tem assinatura prevista para sexta-feira na Suíça, estipula que o Irão receba pelo menos 300 mil milhões de dólares (260 mil milhões de euros) ao abrigo de um fundo para a reconstrução pós-guerra e o desenvolvimento económico da República Islâmica, caso seja alcançado um acordo final sobre o programa nuclear.

Teerão poderá retomar as vendas de petróleo assim que o memorando for assinado e as sanções serão levantadas se for alcançado um acordo final após o período de negociação de 60 dias, detalharam as autoridades de Washington.


C/agências

Artigos Relacionados

Tópicos
PUB
PUB