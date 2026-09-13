EUA dizem que fim da guerra na Ucrânia depende apenas de "fórmula adequada"

"Estamos muito empenhados em encontrar uma solução [para resolver o conflito], e o Presidente [Donald] Trump também o está. Steve Witkoff, enviado especial do Presidente, e eu também. Pelo que vimos e ouvimos, o Presidente [ucraniano] Volodymyr Zelensky está muito empenhado, e o Presidente [russo] Vladimir Putin também", declarou Kushner por vídeo na conferência "Estratégia Europeia de Ialta", realizada na capital ucraniana, de acordo com declarações recolhidas pela agência russa TASS.

O genro do Presidente norte-americano sublinhou a importância de aproveitar o momento propício para concluir as negociações após a elaboração de um plano de paz, alertando que o sucesso do acordo exigirá o empenho de ambas as partes.

"É necessário realizar uma consulta detalhada com as partes, definir como será o acordo e, em seguida, gerar ou encontrar o impulso necessário", afirmou.

Sem revelar detalhes sobre o estado das negociações, que parecem estar num impasse, Kushner alertou que a falta de sintonia pode levar ao fracasso do processo: "Se se trabalhou com ambas as partes, mas não se gerou o impulso, então não se encontra a oportunidade e não se consegue", afirmou.

Ainda assim, o enviado especial de Washington mostrou-se otimista em relação ao futuro e propôs-se a, juntamente com Witkoff, "encontrar a fórmula adequada que, com sorte, funcione para todos e permita avançar" após mais de quatro anos de conflito.

Kushner e Witkoff visitaram Moscovo no passado dia 05, onde foram recebidos por Putin. No dia seguinte, reuniram-se com Zelenski, em Kiev. Além disso, o conselheiro presidencial russo Yuri Ushakov declarou que Putin e Trump mantiveram uma conversa telefónica no dia 08.

A hipótese de Putin e Zelensky se reunirem à margem da cimeira do G20 em Miami em dezembro, sugerida pelo Presidente ucraniano, foi totalmente excluída este sábado por Moscovo. "É impossível", nos termos do porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, em declarações em Nova Deli à margem da cimeira dos BRICS.

Peskov reiterou ainda a exigência de Moscovo de que tal encontro se realize na capital russa, depois de ter revelado antes à agência de notícias estatal russa Tass que a decisão sobre a deslocação de Vladimir Putin a Miami ainda não tinha sido tomada.

"Ainda não sabemos se iremos ou não a Miami", referiu Peskov.