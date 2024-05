EUA dizem que uso de armas por Israel pode ter violado o direito internacional

O relatório, elaborado pelo Departamento de Estado dos EUA, afirma que estão em curso investigações sobre potenciais violações do direito internacional por parte de Israel, mas observa que os EUA “não têm informações completas para verificar” se as armas dos EUA “foram especificamente utilizadas” em alegadas violações do direito humanitário.

“Dada a natureza do conflito em Gaza, com o Hamas a tentar esconder-se atrás das populações e infraestruturas civis e expô-las à ação militar israelita, bem como a falta de pessoal do Governo dos EUA no terreno em Gaza, é difícil avaliar ou chegar a conclusões conclusivas sobre incidentes em concreto”, explica o relatório.O documento acrescenta que "Israel tem o conhecimento, a experiência e as ferramentas para implementar as melhores práticas para mitigar os danos civis nas suas operações militares", mas "os resultados no terreno, incluindo elevados níveis de vítimas civis, levantam questões substanciais sobre se as FDI [Forças de Defesa de Israel] estão a utilizá-las eficazmente em todos os casos".O relatório, o primeiro deste género, foi exigido pela Casa Branca e entregue no Congresso esta sexta-feira. Foi a primeira vez que o governo dos EUA avaliou a conduta de Israel nos sete meses de guerra com o Hamas em Gaza, que fez já mais de 35 mil mortos do lado palestiniano.

Israel contraria EUA e expande operação militar em Rafah

Embora não afirme em concreto que Israel violou o direito internacional, o relatório da Administração Biden critica fortemente a campanha militar israelita na Faixa de Gaza.As relações entre Washington e Telavive têm-se deteriorado ao longo do conflito em Gaza, iniciado a 7 de outubro.Israel contrariou os EUA e anunciou, na sexta-feira, que a operação em Rafah não só vai continuar, como vai ser expandida.O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, rejeitou a pressão dos EUA para adiar um ataque a Rafah, afirmando que se for preciso, os militares israelitas “lutarão com as unhas”.c/agências