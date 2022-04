EUA dizem ter provas da autoria russa no ataque em Kramatorsk

O presidente Volodymyr Zelensky apela a uma resposta global firme ao ataque à estação de comboios de Kramatorsk. As autoridades ucranianas atualizaram o número de vítimas: 52 mortos, entre os quais oito crianças. A Rússia nega a autoria do ataque e diz que já não usa o tipo de mísseis utilizados, mas os Estados Unidos dizem ter provas do contrário.