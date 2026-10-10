EUA doam equipamento anti-motim à Bolívia antes de protestos previstos para a próxima semana

O governo liderado pelo Presidente de centro-direita Rodrigo Paz aderiu, em março, ao Escudo das Américas, uma aliança regional de governos de direita destinada a combater o crime organizado transnacional, sob a égide da Administração de Donald Trump.

O Governo norte-americano doou "equipamento de proteção, gás lacrimogéneo e material de manutenção da ordem" à polícia boliviana, afirmou Matthew Zamary, diretor do Gabinete Internacional de Assuntos Antidroga (INL) dos Estados Unidos na Bolívia, durante uma cerimónia na capital, La Paz.

Estão previstas mobilizações do movimento indígena liderado por Evo Morales na próxima semana.

A Bolívia encontra-se em estado de exceção desde junho, uma medida que permitiu ao governo pôr fim a uma onda de manifestações e bloqueios rodoviários contra a crise económica, que tinham paralisado o país durante 53 dias em maio e junho.

"Rejeitamos os bloqueios violentos como meios destinados a substituir as decisões democráticas", declarou Matthew Zamary perante uma unidade de polícias anti-motim.

Refugiado no seu reduto de Chapare, no centro do país, Evo Morales é alvo de dois mandados de detenção, um relacionado com os protestos anteriores e outro por alegados factos de tráfico de uma menor. O antigo presidente de esquerda nega as acusações.