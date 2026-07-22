EUA e Arábia Saudita de acordo para desenvolver programa nuclear saudita

Empresas norte-americanas deverão estar envolvidas na construção de uma instalação para produzir urânio enriquecido, que poderá ser utilizado como combustível para centrais nucleares, mas também para fabricar bombas atómicas.





Especialistas nucleares e antigos funcionários de Israel - o principal aliado dos EUA no Médio Oriente - manifestaram-se preocupados com a possibilidade do plano poder permitir à Arábia Saudita vir a desenvolver uma arma nuclear.





Esta cláusula diferenciaria este acordo de um outro assinado pelos EUA em 2009 com os Emirados Árabes Unidos, vizinho da Arábia Saudita, segundo o qual os Emirados Árabes Unidos não produzem o seu próprio combustível e aceitam uma série de outras restrições.



Por esta razão, espera-se que o acordo atraia também a preocupação dos activistas da não proliferação nuclear, cujo objectivo final é impedir o aumento do número de armas nucleares em todo o mundo.

A questão iraniana

A questão nuclear tem estado no centro do conflito entre os EUA e Israel com o Irão, que dura há meses. As duas nações afirmam que um dos motivos para o ataque ao Irão em Fevereiro foi impedir o país de desenvolver uma arma nuclear – algo que Teerão nega ter planos para fazer.



O governante de facto da Arábia Saudita, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, declarou à CBS News, em 2018, que o seu país não planeava adquirir uma arma nuclear, mas que "sem dúvida, se o Irão desenvolvesse uma bomba nuclear, nós faríamos o mesmo o mais rapidamente possível".



Caso os EUA se oponham ao enriquecimento de urânio na Arábia Saudita após o estudo conjunto, o reino ficará impedido de o fazer sozinho ou com outro parceiro estrangeiro durante 10 anos, refere o Wall Street Journal.



O plano será agora enviado para o Congresso americano. Espera-se que alguns deputados de ambos os partidos se oponham ao acordo, embora o Partido Republicano de Trump controle ambas as câmaras do Congresso.



O acordo EUA-Arábia Saudita não está condicionado à normalização das relações diplomáticas entre os sauditas e Israel, noticia o New York Times. A procura da normalização das relações entre a Arábia Saudita e Israel tem sido uma aspiração dos sucessivos presidentes americanos.



c/agências



O anúncio oficial é esperado para as próximas horas de quarta-feira, de acordo com a. O acordo, já foi aprovado por Trump, deverá ter uma duração de 30 anos e está estimado em dezenas de milhares de milhões de dólares para os EUA, informou por seu lado o, noticiou a CBS, citando uma fonte regional familiarizada com o acordo. As empresas envolvidas não foram divulgadas e o Congresso teria de ser consultado.Após um estudo conjunto com os EUA,em vez de depender de combustível importado, segundo informações dos meios de comunicação social.