O secretário de Estado norte-americano e o enviado especial de Donald Trump para a paz na Ucrânia vão reunir-se, esta quinta-feira, em Paris, com líderes europeus. A presença de Marco Rubio e de Steve Witkoff prolonga-se até sexta-feira.

Os dois altos funcionários da administração americana vão ter encontros bilaterais com Emmanuel Macron e com representantes dos restantes 26 países da União Europeia, da Comissão Europeia e de outros países europeus.



O processo de paz na Ucrânia é o principal ponto da agenda, mas a guerra no Médio Oriente também vai estar em cima da mesa.