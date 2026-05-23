EUA e Irão perto de prolongar cessar-fogo por 60 dias

O acordo incluiria uma reabertura gradual do Estreito de Ormuz, discussões sobre a diluição ou transferência do stock de urânio enriquecido do Irão e medidas de Washington para aliviar o bloqueio aos portos iranianos e as sanções, acrescentou o relatório.





O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou por sua vez que existe "uma hipótese" de o Irão aceitar muito em breve, eventualmente ainda hoje, um acordo para acabar com a guerra. "É possível que mais tarde hoje, amanhã ou dentro de alguns dias, tenhamos informações para partilhar", disse Rubio aos jornalistas em Nova Deli, acrescentando que esperava ter "boas notícias".







A declaração do governante norte-americano surge no mesmo dia em que o Governo iraniano afirmou que Teerão e Washington se aproximaram de um possível acordo de paz sob mediação paquistanesa.







O exército paquistanês citara durante a tarde o chefe do exército do Paquistão, o marechal de campo Syed Asim Munir, para referir que este manteve conversações altamente produtivas com o presidente do Irão e outros altos funcionários durante uma visita a Teerão para discutir o fim da guerra com o Irão.



As negociações das últimas 24 horas resultaram em progressos encorajadores rumo a um entendimento final, referiu o comunicado.





"As intensas negociações realizadas nas últimas 24 horas resultaram em progressos encorajadores rumo a um entendimento final", afirmou a Ala de Media do Exército Paquistanês (ISPR) num comunicado, no final da visita de mediação do chefe do exército, Asim Munir, à capital iraniana.



Teerão e Washington referiram este sábado um avanço nas negociações, após semanas de tensões e consultas diplomáticas.



"Após várias semanas de conversações bilaterais, há uma tendência para a aproximação" em relação às posições norte-americanas, disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Esmail Baghaei, na televisão estatal, revelando que Teerão estava na "fase de finalização" de um memorando de entendimento com Washington com vista a cessar hostilidades.



"Isto não significa necessariamente que nós e os Estados Unidos cheguemos a um acordo sobre as questões importantes", ressalvou.



Baghaei afirmou que a questão nuclear não faz parte do acordo em discussão "nesta fase". As partes mantêm um frágil cessar-fogo desde 08 de abril - que interrompeu o conflito iniciado por Estados Unidos e Israel em 28 de fevereiro contra a República Islâmica - e realizaram a única ronda de conversações formal três dias depois em Islamabad, que não produziu resultados, e desde então prosseguem negociações indiretas.







O Irão continua a exercer ameaça militar no estreito de Ormuz, atingindo os preços globais de bens petrolíferos, enquanto os Estados Unidos impuseram um bloqueio naval aos portos iranianos como forma de asfixiar a economia da República Islâmica.



As negociações são centradas no estreito de Ormuz, no programa nuclear e de produção de mísseis de longo alcance do Irão, bem como no seu apoio a grupos armados no Médio Oriente, como o Hezbollah libanês e o Hamas palestiniano, e nos bens iranianos congelados no estrangeiro e sanções internacionais contra Teerão.







c/Lusa