EUA e Irão suspendem guerra por duas semanas para negociar acordo

EUA e Irão suspendem guerra por duas semanas para negociar acordo

O Estreito de Ormuz continua a ser o barómetro da tensão mundial, mas, para já, as armas calaram-se.

RTP /
VER MAIS
Estados Unidos e Irão aceitaram suspender as hostilidades por duas semanas para dar lugar à diplomacia.

Foi um recuo de última hora, depois de Donald Trump ter ameaçado 'destruir a civilização iraniana', o Presidente norte-americano surpreendeu o mundo ao anunciar o acordo, precisamente uma hora antes de expirar o prazo do ultimato.

O ponto de partida é agora uma proposta de Teerão com dez pontos fundamentais.
PUB
PUB