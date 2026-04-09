Mundo
Guerra no Médio Oriente
EUA e Irão suspendem guerra por duas semanas para negociar acordo
O Estreito de Ormuz continua a ser o barómetro da tensão mundial, mas, para já, as armas calaram-se.
Foi um recuo de última hora, depois de Donald Trump ter ameaçado 'destruir a civilização iraniana', o Presidente norte-americano surpreendeu o mundo ao anunciar o acordo, precisamente uma hora antes de expirar o prazo do ultimato.
O ponto de partida é agora uma proposta de Teerão com dez pontos fundamentais.