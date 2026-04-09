EUA e Irão suspendem guerra por duas semanas para negociar acordo

Estados Unidos e Irão aceitaram suspender as hostilidades por duas semanas para dar lugar à diplomacia.



Foi um recuo de última hora, depois de Donald Trump ter ameaçado 'destruir a civilização iraniana', o Presidente norte-americano surpreendeu o mundo ao anunciar o acordo, precisamente uma hora antes de expirar o prazo do ultimato.



O ponto de partida é agora uma proposta de Teerão com dez pontos fundamentais.